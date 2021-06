Usa: 4 morti dopo crollo palazzo in Florida, 159 persone mancano all’appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a quattro morti il bilancio del crollo di un palazzo a Surfside, in Florida, dove sono invece 159 le persone che mancano all’appello. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando la sindaca Levine Cava. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la dichiarazione d’emergenza per lo Stato della Florida. La decisione del capo della Casa Bianca autorizza l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) a “coordinare tutti i soccorsi, che hanno l’obiettivo di alleviare le sofferenze sulla popolazione locale e di garantire le necessarie misure di emergenza per salvare vite e proteggere proprietà, salute pubblica e sicurezza per scongiurare la minaccia di una catastrofe nella contea di Miami-Dade”. In precedenza le persone disperse erano stimate in 99. “Sfortunatamente, quella appena trascorsa è stata una notte tragica. Ora abbiamo notizia di 120 persone e questa è un’ottima notizia. Ma il numero delle persone di cui non si conosce la sorte è cresciuto a 159. Inoltre, possiamo annunciare che il conto delle vittime è salito a quattro”, ha dichiarato la sindaca. “Voglio essere molto chiara sui numeri: sono molto fluidi. Continueremo ad aggiornarvi non appena avremo novità. Le attività di ricerca e salvataggio sono andate avanti per tutta la notte”, ha spiegato ancora Cava.(Nys)