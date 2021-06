Industria: Rojc (Pd), Giorgetti adotti iniziative su rincari materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al ministro Giorgetti di adottare specifiche iniziative anche di coordinamento a livello europeo per scongiurare il rischio che l'aumento indiscriminato dei prezzi delle materie prime possa mettere a repentaglio i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'efficacia degli incentivi fiscali previsti per questi settori. Il sostegno e il rilancio del comparto manifatturiero e di quello dell'edilizia in specie è garantito anche dalla certezza che le imprese sono al riparo da oscillazioni eccessive dei prezzi". Lo chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un'interrogazione urgente al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sottoscritta dai colleghi senatori dem Valeria Fedeli, Caterina Biti, Luciano D'Alfonso, Paola Boldrini, Alessandro Alfieri, Gianni Pittella, Andrea Ferrazzi, Dario Stefano, Mino Taricco, Tommaso Cerno e Francesco Giacobbe. Riferendosi ai recenti allarmi lanciati da associazioni di categoria, da Confartigianato a Cna a Unindustria ad altri soggetti, la senatrice esprime "preoccupazione per le costruzioni e le grandi opere che stanno per ripartire, ma anche per le ricadute a cascata sulle Pmi e sui terrritori", auspicando "alleanze tra filiere di produzione con altri Paesi Ue che soffrono una condizione analoga".(com)