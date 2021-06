Repubblica Ceca: caso Vrbetice, ministro Interno fa causa al portale "Seznam Zpravy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno ceco, Jan Hamacek, ha fatto causa al portale di informazione "Seznam Zpravy". Lo ha detto lui stesso al sito dell'emittente "Cnn Prima News". Hamacek chiede al portale un risarcimento di dieci milioni di corone (quasi 400 mila euro) per le indiscrezioni pubblicate da "Seznam Zpravy" in merito a una sua visita cancellata a Mosca che sarebbe dovuta avvenire il 19 aprile. Il ministro e vicepremier ha già annunciato che avrebbe chiesto un risarcimento a metà maggio e ha già sporto inoltre denuncia per diffamazione contro gli autori dell'articolo. Se dovesse vedersi riconosciuto il diritto a un risarcimento, "il denaro sarò donato a una fondazione che si prende cura delle famiglie di vigili del fuoco e agenti di polizia che hanno perso la vita durante lo svolgimento del loro lavoro", ha detto Hamacek. (segue) (Vap)