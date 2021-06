Repubblica Ceca: caso Vrbetice, ministro Interno fa causa al portale "Seznam Zpravy" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti consultate dal portale "Seznam Zpravy", il ministro dell'Interno ceco ha offerto una versione non veritiera dei motivi per i quali la sua visita a Mosca il 19 aprile è stata cancellata. Hamacek, che all'epoca aveva anche l'interim agli Esteri, avrebbe dovuto recarsi in visita nella capitale russa, accompagnato dal leader del Partito nazionale slovacco (Sns) Andrej Danko, per parlare del vaccino Sputnik V. Tuttavia, nel fine settimana precedente sono stati resi note pubblicamente le conclusioni del controspionaggio ceco sul coinvolgimento di ufficiali dei servizi segreti militari russi (Gru) nelle esplosioni avvenute nei depositi di munizioni di Vrbetice nel 2014. Hamacek ha quindi fatto sapere che la visita era solo un pretesto per distogliere l'attenzione dai preparativi per l'espulsione di 18 diplomatici russi in reazione al caso. Questa versione non ha però convinto il portale. (segue) (Vap)