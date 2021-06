Repubblica Ceca: caso Vrbetice, ministro Interno fa causa al portale "Seznam Zpravy" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seznam Zpravy" ritiene che la visita sarebbe dovuta servire a risolvere le inevitabili tensioni con la Russia in modo più "silenzioso" ed evitando uno "scandalo internazionale", ovvero offrendole di risarcire la Repubblica Ceca per l'episodio di Vrbetice con dosi del vaccino russo contro il coronavirus. A Mosca Hamacek avrebbe inoltre voluto caldeggiare la possibilità di un incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, a Praga. Secondo il portale, il ministro e vicepremier ha reso esplicite le sue intenzioni in una riunione avvenuta al ministero dell'Interno la sera del 15 aprile, alla quale hanno partecipato tra gli altri il direttore della polizia Jan Svejdar, l'ambasciatore ceco a Mosca Vitezslav Pivonka, il procuratore supremo Pavel Zeman e i direttori dei servizi segreti cechi, ovvero Michal Koudelka, Jan Beroun e Marek Simandl. (Vap)