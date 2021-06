Covid: Consiglio europeo, bene sì a risorse proprie, portare avanti lavoro su piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha esaminato lo stato di avanzamento dell'attuazione di Next Generation Eu e si compiace della tempestiva entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie, che ha consentito alla Commissione europea di iniziare a prendere in prestito risorse per Next Generation Eu per sostenere una ripresa completa e inclusiva e le transizioni verdi e digitali dell'Unione. E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo relativo alla ripresa economica, la discussione di oggi. "Il Consiglio europeo incoraggia la Commissione e il Consiglio a portare avanti i lavori sui piani nazionali di ripresa e resilienza in vista della loro approvazione in modo che gli Stati membri possano sfruttare appieno il potenziale dei finanziamenti del meccanismo di ripresa e resilienza e sottolinea l'importanza della piena e tempestiva attuazione dei piani, tutelando nel contempo gli interessi finanziari dell'Unione", si legge. In tale contesto, il Consiglio europeo accoglie con favore gli obiettivi principali dell'Ue del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con la dichiarazione di Oporto. Il Consiglio europeo approva il progetto di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica dell'area dell'euro. Infine, "il Consiglio europeo auspica rapidi progressi su base consensuale sulla riforma globale dell'imposta sulle società nel quadro del G20/Ocse", conclude il testo. (Beb)