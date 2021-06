Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, parco eolico Enel ad Azov passo importante per cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura del parco eolico di Azov segna un passo importante nella collaborazione di Russia e Italia nel campo dell'innovazione, anche alla luce dei piani globali per la decarbonizzazione. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel corso della cerimonia di lancio dell'impianto. "Ritengo molto importante sottolineare (come già ricordato dal vice primo ministro e dal governatore) l'importanza che la messa in opera di questo impianto, realizzato utilizzando le tecnologie più innovative esistenti sul mercato, rappresenta sul piano della transizione ecologica. Nel 2021 l'Italia detiene la presidenza dei Paesi del G20 e la co-presidenza della CopP26, e, nell'ambito di entrambi questi fora internazionali, la protezione dell'ambiente e la riduzione delle emissioni inquinanti costituiscono una priorità del governo italiano", ha dichiarato l'ambasciatore. "La realizzazione di questa centrale eolica, cui faranno seguito, sempre grazie a Enel, quella in costruzione nella regione di Murmansk e quella in progettazione nella regione di Stavropol, nonché la presenza a questa cerimonia sia del vice primo ministro Aleksander Novak che del governatore Vasilij Golubev, rappresentano la conferma dell'importanza che anche la Federazione Russa attribuisce allo sviluppo di nuove fonti energetiche non inquinanti, e sono quindi molto contento che ciò possa avvenire grazie al contributo di una delle più grandi aziende italiane", ha aggiunto Terracciano. (Rum)