Speciale difesa: Kenya, schianto elicottero, esercito conferma la morte di "diversi" militari

- L'esercito del Kenya ha confermato la morte di "diversi" militari dopo che un elicottero si è schiantato durante una missione di addestramento poco al di fuori della capitale Nairobi. Lo rendono noto le Forze di difesa del Kenya Kdf) in un comunicato, senza tuttavia fornire dettagli sul bilancio delle vittime che, stando a quanto riportato da alcuni media locali, sarebbero 23. I militari feriti, aggiunge la nota, sono stati trasportati in aereo in un ospedale militare di Nairobi. Gli investigatori sono sul luogo per stabilire le cause dell'incidente, conclude la dichiarazione. (Res)