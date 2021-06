Speciale difesa: Francia, Corte d'appello Parigi conferma condanna a cittadino russo Vinnik per riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Parigi ha confermato le accuse di riciclaggio di denaro al cittadino russo Aleksander Vinnik e ha confermato una pena detentiva di cinque anni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti, secondo cui la corte ha anche respinto una serie di istanze della difesa di Vinnik, in particolare, per condurre un esame delle copie delle prove del caso fornite dall'Fbi statunitense. Nel dicembre dello scorso anno, un tribunale di Parigi ha dichiarato Vinnik colpevole di riciclaggio di denaro, condannandolo a cinque anni di carcere e una multa di 100 mila euro. Il russo è stato condannato solo per una delle 14 accuse inizialmente mosse contro di lui. Tra le altre cose, Vinnik è stato scagionato dall'accusa di aver creato il malware ransomware Locky. Il cittadino russo ha negato categoricamente le accuse contro di lui. (Rum)