Speciale difesa: Afghanistan, De Petris (Leu), ora interrogarsi su interventi di esportazione democrazia

- "Prima di tutto, al termine della lunghissima missione in Afghanistan credo che si debba rendere omaggi ai 53 soldati italiani che hanno perso la vita in questa missione. Ma credo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà necessario avviare una riflessione più approfondita su questa missione e in generale sugli interventi nei Paesi nei quali vengono negati i diritti umani". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Io avevo molti dubbi sulle operazioni che miravano a esportare la democrazia già vent'anni fa. Lasciamo in Afghanistan un quadro allarmante, pieno di incognite, e l'idea di tornare alla situazione di vent'anni fa non può che suscitare interrogativi", prosegue per poi concludere: "Il lavoro italiano, in questa come nelle altre missioni, si è sempre contraddistinto per la vicinanza alla popolazione civile. Dobbiamo comunque continuare su questa strada, in difesa dei diritti umani e delle donne". (Com)