Speciale difesa: Mulè in visita al comando militare della Capitale

- Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (FI) ha visitato il comando militare della Capitale dove è stato ricevuto dal comandante, il generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano. "Ho potuto toccare con mano - ha dichiarato - le molteplici e peculiari attività svolte dal Comando, nonché le recenti iniziative finalizzate al ricollocamento dei volontari congedati senza demerito, tangibile dimostrazione di come le Forze Armate, costantemente alla ricerca di sinergie con la società civile, siano considerate un solido riferimento per le realtà occupazionali offerte da aziende leader in peculiari settori, che valorizzano le competenze acquisite dal personale nel loro impiego militare". Dal settore presidiario, al reclutamento, alle Forze di completamento, alla promozione e pubblica informazione sul territorio nazionale, sono solo alcune delle principali attività che il Comando Militare esprime. Il sottosegretario Mulè, rivolgendosi al personale militare e civile, ha espresso parole di profondo apprezzamento per "l'importante lavoro e l'impegno quotidiano". (Com)