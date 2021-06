Speciale difesa: Afghanistan, Ferrara (M5s), difesa faccia chiarezza su morte parà David Tobini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo al ministro Guerini un suo personale impegno affinché la Difesa faccia piena luce sulla vicenda del caporal maggiore scelto David Tobini, parà romano morto a 28 anni durante una battaglia contro i talebani in una trincea sul fronte di Bala Murghab il 25 luglio del 2011, probabilmente vittima di fuoco amico. E’ recentemente emerso che il giovane, pochi giorni prima, aveva scritto una lettera alla madre, che dopo la sia morte venne presa in consegna dalle autorità militari e mai consegnata alla madre di David. Perché? Signor ministro, lo Stato ha onorato il sacrificio del soldato Tobini insignendolo postmortem di medaglie al valore e alla memoria. Lo onori facendo giustizia". Lo ha dichiarato in aula, durante l'informativa del ministro della Difesa sulla conclusione della missione italiana in Afghanistan, il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5s in Senato e capogruppo cinquestelle in Commissione Esteri. (Rin)