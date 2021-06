Speciale difesa: Nicaragua, Ortega difende ondata di arresti, non politici ma "criminali golpisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme è stato riportato anche nel documento che Antonia Urrejola, presidente della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), ha presentato mercoledì al Consiglio permanente Osa. Urrejola ha denunciato una "chiusura degli spazi democratici sotto una strategia che cerca di impedire e inibire qualsiasi manifestazione contraria al governo" del presidente Daniel Ortega. Per Urrejola, la serie di arresti compiuti nelle ultime settimane nei confronti di oppositori e candidati alle presidenziali di novembre, descrive "una nuova fase della repressione in vista delle elezioni, che mette in dubbio la volontà dello Stato del Nicaragua di celebrare elezioni libere e trasparenti". La presidente della Cidh ha denunciato l'alto numero di oppositori finito agli arresti e "l'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti della Polizia nazionale" per compierli. Urrejola ha quindi censurato la mancanza di informazioni dettagliate sui reati specifici contestati agli oppositori e la decisione di disporre arresto preventivo fino a 90 giorni senza la formalizzazione di un'accusa, resa possibile grazie a una riforma varata quest'anno. Lo Stato, ha proseguito Urrejola, non sta garantendo agli imputati una adeguata difesa legale, negando loro l'accesso ad avvocati non d'ufficio e privandoli inoltre della possibilità di comunicare in modo formale con l'esterno. La mancanza di minime garanzie processuali riflette "l'arbitrarietà nell'azione del governo, in un sistema senza pesi e contrappesi, caratterizzato dalla mancanza di indipendenza giudiziaria". (Mec)