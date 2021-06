Speciale difesa: Azerbaigian-Armenia, Baku denuncia atti ostili di Erevan nella regione di Tovuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune unità delle Forze armate armene nei pressi del villaggio di Aygedzor, nella regione di Berd, utilizzando armi di piccolo calibro hanno aperto il fuoco contro militari dell'esercito dell'Azerbaigian in direzione del villaggio di Muncuglu, nella regione di Tovuz. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Baku. “Non ci sono state vittime o feriti tra il personale militare dell'esercito dell'Azerbaigian. Attualmente, la situazione in quest’area è stabile. Le nostre unità stanno tenendo sotto controllo la situazione operativa”, si legge in una nota del dicastero. (Rum)