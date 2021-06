Speciale difesa: Etiopia, forze di difesa del Tigrè rivendicano abbattimento aereo militare etiope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) hanno dichiarato di aver abbattuto un aereo militare etiope. È quanto dichiarato dall'ex ministro delle Comunicazioni del governo e ora consigliere della presidenza del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), Getachew Rada, secondo cui l'aereo trasportava truppe e munizioni ed è stato abbattuto nelle vicinanze di Gijet, nel sud del Tigrè. "Le nostre unità anti-aeree hanno abbattuto un aereo da trasporto C-130 che trasporta esplosivi e munizioni", ha affermato Rada in una nota, aggiungendo che a bordo del velivolo "c'erano anche ufficiali militari con uniformi mimetiche eritree". Secondo quanto riferito dal quotidiano somalo "Garowe Online", le immagini prese dal luogo dell'incidente mostrano che l'aereo è stato completamente distrutto e non sembrano esserci sopravvissuti. L'attacco può essere considerato come segno di rappresaglia dopo il bombardamento avvenuto martedì scorso in un mercato del villaggio di Togoga, nel quale - stando alle ultime stime fornite da fonti mediche citate da "France 24" - sono morte almeno 64 persone e altre 180 sono rimaste ferite. Secondo fonti mediche citate dall'emittente britannica "Bbc", tra le vittime del bombardamento ci sono anche donne e bambini che hanno ricevuto cure di emergenza nell'ospedale Ayder Referral di Macallè, mentre altre persone hanno riportato ferite gravi che sembrano essere state causate da schegge e da frammenti di rocce esplose durante il bombardamento. Stando alle stesse fonti, i militari etiopi avrebbero anche impedito alla maggior parte delle ambulanze di raggiungere Togoga. (Res)