Speciale difesa: Guerini a colloquio telefonico con omologo Polonia, Italia conferisce importanza a cooperazione

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo polacco Mariusz Blaszczak. Secondo quanto riferito in una nota, la conversazione si è sviluppata attorno ai temi della collaborazione bilaterale tra i ministeri della Difesa e della cooperazione in ambito Nato ed Ue oltre che della cooperazione industriale. "Cordiale occasione di confronto che mi permette di sottolineare l’importanza che l’Italia conferisce alla cooperazione con la Polonia”, dichiara il ministro. Guerini effettuerà una visita in Polonia e parteciperà il 5 ottobre al Forum sulla sicurezza di Varsavia. (Res)