Usa-Russia: Blinken, nel dialogo con Mosca manterremo stretto coordinamento con partner Ue

- Gli Stati Uniti si coordineranno con la Francia e altri partner dell'Ue nel dialogo sul controllo degli armamenti con la Russia. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la conferenza stampa con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, a Parigi. "In qualsiasi forma di colloquio che avremo con la Russia sulla stabilità strategica, saremo in stretto coordinamento con la Francia e gli altri partner", ha detto Blinken. Gli Stati Uniti non prenderanno alcuna decisione in merito senza una consultazione con gli alleati europei, ha assicurato il segretario di Stato. (Frp)