Scuola: Anci, organizzare riapertura a settembre e subito risorse da Sostegni bis

- Organizzare per tempo la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e dei relativi servizi di supporto "per garantire la sicurezza e la salute di bambini e ragazzi, dando certezze a Comuni e a famiglie. Ed avere al più presto le risorse previste nel decreto Sostegni bis per l'ampliamento degli spazi attraverso affitti e noleggi". È quanto dichiara il delegato dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) all'Istruzione e sindaco di Monza, Dario Allevi, sintetizzando le richieste dei Comuni che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto indicazioni sulla riapertura delle scuole a settembre. "L'Anci e i Comuni sono pronti a collaborare con il governo per trovare soluzioni condivise, ma occorre fare in fretta", precisa il delegato Anci. Alla voce di Allevi si unisce quelle delle grandi città: Milano, Napoli, Roma e Torino. "La ripresa di settembre è vicina e, con l'avanzare della campagna vaccinale, contiamo davvero che i bambini e i ragazzi possano rientrare a scuola al 100 per cento, anche con il tempo pieno per la scuola dell'infanzia", sottolinea l'assessora del Comune di Milano, Laura Galimberti, che aggiunge: "Perché questo sia possibile servono regole chiare ed immediate: è necessario avere indicazioni sia in merito alle distanze interpersonali che alle cosiddette bolle e alle misure di prevenzione. Sono stati fatti importanti progressi nella lotta al Covid-19 e non possiamo non tenerne conto". (segue) (Com)