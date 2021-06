Scuola: Anci, organizzare riapertura a settembre e subito risorse da Sostegni bis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'assessora alla scuola e all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, evidenzia tre questioni cruciali: "C'è bisogno di chiarire se per le scuole varranno le stesse regole dello scorso anno contenuto nel Piano 2020-2021. Quali saranno le misure previste dal ministero per l'edilizia scolastica e come regolamentare gli orari della città con il trasporto pubblico scolastico. È importante avere il tempo necessario perché le scuole si organizzino. Bene gli investimenti per i centri estivi ma bisogna riprogrammare il rientro a settembre: capire quali misure saranno adottate", segnala l'assessora, che lancia una proposta: "La possibilità di riconoscere risorse e fondi per le scuole affinché possano organizzare un proprio 'servizio navette' per garantire il trasporto degli alunni". La necessità di indicazioni chiare e precise è rimarcata anche dall'assessora alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì: "Per organizzare la riapertura delle attività educative e scolastiche e dei relativi servizi di supporto, le amministrazioni locali devono avere al più presto indicazioni precise sulle modalità di ripresa delle scuole a settembre. Molti sono gli aspetti e le attività che gli Enti locali devono organizzare, a partire dall'eventuale reperimento di spazi, dal servizio di ristorazione e dal trasporto scolastico. Un lavoro complesso e fondamentale per la qualità del servizio e la sicurezza, che necessita di una definizione chiara e immediata delle modalità di riapertura". (segue) (Com)