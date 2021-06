Scuola: Anci, organizzare riapertura a settembre e subito risorse da Sostegni bis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa infine da eco Torino, con l'assessora all'istruzione e all'edilizia scolastica, Antonietta Di Martino, che sottolinea la questione dei tempi: "Gli enti locali, per poter accogliere in sicurezza i più piccoli e per poter garantire alle scuole condizioni e servizi di loro competenza, dagli spazi funzionali al distanziamento, alla gestione del servizio mensa, al trasporto degli alunni disabili, devono disporre del tempo e delle risorse necessari ad eventuali nuovi interventi e adeguamenti. Sappiamo, dalle dichiarazioni alla stampa, che il Ministero sta lavorando avendo a cuore la salute di studenti e personale e la qualità dell'apprendimento ma servono atti e indicazioni ufficiali in tempi brevissimi per dare concretezza e operatività all'obiettivo condiviso della ripartenza". (Com)