Genova: furto aggravato in centro commerciale, 2 arresti

- Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Genova Sampierdarena, hanno arrestato per furto aggravato in concorso, una 40enne rumena ed un suo connazionale 26enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i soggetti, mentre si trovavano all’interno del centro commerciale “Fiumara”, avrebbero sottratto dall’interno di un negozio di elettronica, un Pc Apple dal valore di oltre 1300 euro, per poi occultarlo all’interno di una borsa schermata, che avrebbe evitato il funzionamento dei sensori antitaccheggio. Il computer è stato restituito e i due cittadini stranieri, al termine degli accertamenti, sono stati ristretti in attesa dell'udienza prevista per la mattinata di oggi. Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Genova Rivarolo, al termine di accertamenti, hanno denunciato un 25enne disoccupato marocchino per furto aggravato già noto alle forze dell'ordine e a piede libero. Secondo i militari l'uomo, poco prima, aveva asportato dall’interno di un noto negozio di abbigliamento della zona, degli indumenti del valore complessivo di un centinaio di euro, che sono stati restituiti all’esercente. (Ren)