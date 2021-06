Lombardia: Moratti inaugura nuovo centro vaccinale nel Municipio 4 di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Letizia Moratti vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia ha inaugurato oggi in via Serlio 8, nel cuore del Municipio 4, uno dei quartieri più popolosi di Milano, una nuova sede territoriale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco. Erano presenti Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, e Alessandro Visconti, direttore generale Azienda socio-sanitaria territoriale. La struttura nasce dalla volontà di offrire a una zona storica e multietnica della città, che conta 161mila abitanti, un centro vaccinale all'avanguardia e uffici moderni di "Scelta e revoca". Così da consentire il trasferimento di due sedi territoriali ritenute oramai non più idonee: l'ufficio "Scelta e revoca" di via Molise e il centro vaccinale di corso Lodi. La nuova sede, realizzata anche grazie ai contributi di Gruppo Prelios, Aertermica e Fai Service, ha concentrato infatti in un'unica struttura i due servizi: l'ufficio che formalizza tra l'altro il diritto del cittadino a fruire del sistema socio-sanitario regionale, cosiddetto di Scelta e revoca, con sei sportelli, e il centro vaccinale caratterizzato da quattro linee vaccinali: adulti, anziani, donne in gravidanza e bambini fino a 18 anni. Dopo la proiezione di un video, a mezzogiorno è stata scoperta la targa e tagliato il nastro. Infine è seguita la visita alla struttura: erano presenti anche Fabrizio Palenzona, presidente Prelios e Giampaolo Chinosi, general manager Aertermica.