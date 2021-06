Lombardia: Moratti inaugura nuovo centro vaccinale nel Municipio 4 di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova sede - ha detto Letizia Moratti - offre un presidio importante a servizio di una zona di Milano con una popolazione rilevante con la messa a disposizione di servizi e strutture più funzionali e al passo coi tempi. Una novità che va di fatto nella direzione auspicata dalla riforma della legge socio-sanitaria regionale: ovvero di un mondo sanitario capace di rispondere sul territorio ai cittadini e più vicino ai suoi bisogni". Il centro vaccinale del Municipio 4 effettua circa 40mila vaccinazioni all'anno e gli uffici di “Scelta e revoca” assicurano allo sportello e on line, attraverso un portale dedicato, circa 400mila accessi. "La pandemia - ha spiegato Alessandro Visconti, che ha ringraziato la collaborazione delle imprese private - ha dimostrato quanto sia importante avere a disposizione una rete territoriale efficiente, vicina ai cittadini. Essere riusciti pertanto in questo periodo a realizzare il nostro intento rappresenta un motivo di orgoglio e un segnale forte". "Il fatto che il Municipio 4 - ha aggiunto Letizia Moratti - sia dotato ora di una struttura di questo tipo, in grado cioè di garantire più efficienza e realizzata anche con la collaborazione tra pubblico e privato, è indubbiamente un valore aggiunto. Come suggerisce pure il murales “donato” alla nuova sede che offre l'idea di un luogo dove anche le preoccupazioni e le paure possono trasformarsi in sorrisi, come auspichiamo tutti". "Sin dall'inizio della pandemia - ha spiegato Fabrizio Palenzona - abbiamo scelto di sostenere una struttura di eccellenza, come il Fatebenefratelli Sacco di Milano, contribuendo all'acquisto di attrezzature necessarie ai sanitari dei reparti maggiormente impegnati nella lotta al Covid". (segue) (Com)