Lombardia: Moratti inaugura nuovo centro vaccinale nel Municipio 4 di Milano (3)

- Il centro è stato progettato non solo per essere funzionale ma anche bello ed accogliente. Ecco perché all'inaugurazione erano presenti Andrea Amato presidente e Alessandro Bandin autore del murale di via Serlio, membri dell'associazione “We are urban Milano” odv che l'ha donato. "Per noi è un onore - ha detto Andrea Amato - contribuire, anche con questa creatività, al miglioramento dei luoghi in cui la comunità vive". "Il murales è stato ideato e creato - ha concluso Alessandro Bandin - pensando non solo ai bambini, ma anche al bambino che vive in ognuno di noi. Un bambino che si palesa in quei momenti, in quei luoghi, dove riaffiorano paure infantili, come la sala d'attesa di un ospedale, magari aspettando il turno per un'iniezione, per un vaccino. Ecco perché ho messo al centro un'enorme tartaruga marina che fluttua tra acqua e aria. Sul suo guscio si erge un faro che è simbolo di sicurezza, di certezza: il punto fermo a cui tutti noi ci affidiamo, anche se è in perenne movimento. Tocca a noi dunque, fragili barchette di carta, seguire e trovare il nostro punto fermo, che si tramuta si trasforma svanisce o cambia posto ma rimane sempre lì, dentro di noi, per confortarci". (Com)