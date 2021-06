Uzbekistan: il governo denuncia lo sconfinamento di 53 combattenti dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 53 combattenti armati provenienti dall’Afghanistan sono entrati illegalmente in Uzbekistan lo scorso 23 giugno nella zona di Shortepa, sul fiume Amu-Darya, che funge da confine naturale tra i due Paesi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Tashkent, precisando che gli uomini sono stati rintracciati, identificati e immediatamente espulsi. Del gruppo facevano parte sia soldati regolari che miliziani filo-governativi. “Ogni tentativo di entrare illegalmente in territorio uzbeko sarà fermamente respinto, e misure molto severe verranno assunte nei confronti di chi viola il confine nazionale”, si legge nel comunicato della diplomazia uzbeka. Nel documento trova spazio anche una nota di preoccupazione per il deterioramento della situazione in Afghanistan, dove negli ultimi giorni i talebani hanno guadagnato posizioni su vari fronti e in particolare lungo i confini settentrionali del Paese. (segue) (Res)