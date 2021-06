Uzbekistan: il governo denuncia lo sconfinamento di 53 combattenti dall’Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invitiamo tutte le parti coinvolte nel conflitto ad astenersi dall’uso della forza e a evitare vittime civili. L’Uzbekistan dichiara fermamente il proprio impegno a mantenere relazioni amichevoli e di buon vicinato con l’Afghanistan, aderendo al principio di neutralità e di non interferenza negli affari interni dei Paesi vicini”, si legge ancora nel comunicato. Già lo scorso 22 giugno circa 130 militari afgani avevano varcato il confine con il Tagikistan, circa 170 a est del punto dell’ultimo sconfinamento. In quel caso, tuttavia, le autorità tagike avevano concesso rifugio ai soldati afgani. Della situazione nell’area i presidenti di Uzbekistan e Tagikistan, rispettivamente Shavkat Mirziyoyev e Emomali Rahmon, hanno parlato al telefono lo scorso 23 giugno, condividendo la necessità di “continuare a cooperare per favorire la pace” in Afghanistan, ma senza proporre iniziative specifiche. (Res)