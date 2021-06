Thailandia: Covid, al via vaccinazione di massa nelle carceri sovraffollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia aprirà la vaccinazione contro il Covid-19 ai detenuti per contrastare una possibile ondata di infezioni nelle prigioni sovraffollate. Come riporta l’emittente “Channel news Asia”, il governo ha iniziato a distribuire un primo lotto di 300 mila dosi del vaccino Sinopharm nelle prigioni del Paese. Ogni detenuto è tenuto a sottoporsi a un test per il Covid prima della vaccinazione, e la priorità sarà data ai detenuti anziani e a quelli che soffrono di patologie pregresse. Finora sono stati registrati oltre 35 mila casi di Covid-19 nelle prigioni thailandesi che contano circa 311 mila prigionieri, “più di due volte e mezzo la capacità ufficiale del sistema”, secondo i dati della Federazione internazionale per i diritti umani.(Fim)