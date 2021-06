Ungheria: Michel, dibattito difficile su legge Lgbti, ma necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla legislazione ungherese che tocca la comunità Lgbti è stato difficile e a volte duro, ma necessario. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo. In merito alla legislazione ungherese, "il dibattito è stato difficile, a un certo momento è stato abbastanza duro, ma è stato necessario", ha spiegato. Un dibattito "che ha portato con sé anche una certa emozione, perché va a toccare l'intimità delle convinzioni nel contesto delle concezioni che ognuno ha delle libertà fondamentali", ha continuato. Per questo, affrontare il tema "è stato fondamentale". Perché "è stata l'occasione per far sì che potessimo ascoltarci reciprocamente" e per fare in modo che il premier ungherese Viktor Orban "potesse ascoltare" le posizioni degli altri leader. (Beb)