Salute: Papa, superiamo lo stigma sulla malattia mentale

- Bisogna favorire il "pieno superamento dello stigma con cui è stata spesso marchiata la malattia mentale". E' questa l'esortazione di Papa Francesco, che ha inviato un messaggio ai partecipanti alla seconda Conferenza nazionale della salute mentale, promossa dal ministero della Salute, che si svolge a Roma. "Questo evento mi offre l'opportunità di esprimere la stima della Chiesa e mia personale per i medici e gli operatori sanitari coinvolti in questo delicato campo - ha sottolineato Bergoglio - il loro impegno nel venire incontro alle condizioni di quanti soffrono di disturbi psichici, offrendo loro terapie opportune, è un grande bene per le persone e per la società". Il Santo Padre ha chiesto uno sforzo ulteriore per potenziale il sistema sanitario al fine di tutelare queste fragilità e delle associazioni che offrono assistenza alle famiglie: "E' auspicabile che da una parte non manchi il potenziamento del sistema sanitario di tutela della malattia mentale, anche mediante il sostegno alle realtà impegnate nella ricerca scientifica su tali patologie - ha osservato il Papa - e dall'altra parte si promuovano le associazioni e il volontariato che si pongono accanto ai malati e ai loro familiari". Papa Francesco ha ribadito poi la necessità di fuggire dalla cultura dello scarto, nei confronti dei più fragili: "Si tratta anche di favorire il pieno superamento dello stigma con cui è stata spesso marchiata la malattia mentale e, in generale, di far prevalere la cultura della comunità sulla mentalità dello scarto, secondo cui si prestano cure e attenzioni maggiori a chi apporta vantaggi produttivi alla società, dimenticando che quanti soffrono fanno risplendere, nelle loro esistenze ferite, la bellezza insopprimibile della dignità umana", ha concluso Bergoglio.(Civ)