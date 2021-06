Bankitalia: annunciati finalisti e membri giuria esperti della sfida promossa dal G20 sulla finanza verde e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Italia, nel contesto della presidenza italiana del G20, e l’Innovation Hub della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), hanno annunciato oggi la lista dei finalisti e i membri della giuria di esperti della sfida promossa dal G20 sulla finanza verde e sostenibile. A maggio la Banca d’Italia e l'Innovation Hub della Bri hanno individuato tre problemi operativi di prioritaria importanza, invitando la comunità internazionale di innovatori, imprenditori, sviluppatori, data scientist e designer a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative. Attraverso l’apposita piattaforma per la registrazione e la valutazione online di Codemotion, 89 squadre provenienti da oltre 25 paesi hanno presentato 99 soluzioni innovative ai problemi proposti. Un panel composto da esperti di una società di consulenza specializzata in finanza sostenibile nominata dalla Bri ha selezionato 21 squadre finaliste, che sono state invitate a presentare i loro prototipi nel corso di un seminario previsto per agosto, in cui saranno valutati dalle autorità nazionali e da esperti in materia. La giuria indipendente formata da esperti, costituita sotto l’egida della Banca d’Italia, valuterà i progetti, selezionando le soluzioni più promettenti. (segue) (Com)