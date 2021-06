Bankitalia: annunciati finalisti e membri giuria esperti della sfida promossa dal G20 sulla finanza verde e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, svolgerà un ruolo di osservatrice per i tre problemi proposti. La proclamazione dei vincitori e l’attribuzione dei premi in denaro si terranno in ottobre. Andrew McCormack, capo del centro di Singapore dell'Innovation Hub della Bri, ha sottolineato che "siamo stati lieti di riscontrare un forte interesse per l’iniziativa G20 TechSprint e di aver ricevuto da tutto il mondo così tanti contributi validi e innovativi. Questo risultato mostra che il settore privato è in grado di svolgere un ruolo chiave nel dare una risposta alle sfide più importanti per promuovere la finanza verde e contribuire al progresso e alla stabilità in ambito finanziario a livello mondiale. Le squadre che si qualificheranno per la successiva fase di sviluppo del prototipo hanno proposto approcci molto pratici ma anche molto innovativi per affrontare i problemi individuati. Attendiamo con interesse di vedere lo sviluppo delle soluzioni proposte". Paola Giucca, vice capo del Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio della Banca d’Italia, ha dichiarato che "nella realizzazione dei progetti le 21 squadre selezionate saranno affiancate da mentori esperti e invitate a un evento volto a raccogliere ulteriori commenti. L'iniziativa mira a catalizzare le energie del settore privato per individuare soluzioni e realizzare prototipi efficaci grazie ad approcci tecnologici innovativi nel settore della finanza verde e sostenibile, preparando la strada per ulteriori innovazioni che possono avere un impatto significativo per i cittadini e per il pianeta". (Com)