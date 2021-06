Covid: Inail, più contagi tra lavoratrici ma muoiono soprattutto uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi sul lavoro da Covid-19 coinvolgono soprattutto le lavoratrici, ma la maggioranza dei decessi riguarda gli uomini. È quanto emerge dal 17mo report nazionale sulle infezioni da nuovo Coronavirus di origine professionale, elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). "La maggioranza dei decessi riguarda gli uomini (83,6 per cento) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (72,3 per cento), over 64 anni (18,5 per cento) e 35-49 anni (8,4 per cento), mentre tra gli under 35 si registra lo 0,8 per cento dei casi mortali. Allargando l’analisi a tutti i contagi sul lavoro da Covid-19, il rapporto tra i generi si inverte. La quota femminile sul totale delle denunce, infatti, è pari al 68,8 per cento", sottolinea l'Inail, che aggiunge: "Il numero delle lavoratrici contagiate supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 48,5 per cento, del 46,2 per cento e del 44,4 per cento. L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi (59 per i deceduti). Il 42,5 per cento del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni". (segue) (Com)