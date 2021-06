Covid: Inail, più contagi tra lavoratrici ma muoiono soprattutto uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguono le fasce 35-49 anni (36,7 per cento), under 35 (18,9 per cento) e over 64 (1,9 per cento). L’86,3 per cento delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 13,7 per cento è rappresentato dagli stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0 per cento dei contagiati stranieri), peruviani (12,8 per cento), albanesi (8,1 per cento), moldavi (4,5 per cento) ed ecuadoriani (4,2 per cento)", segnala l'Istituto, che prosegue: "Nove morti su 10 sono italiani (90,3 per cento), mentre la comunità straniera con più decessi denunciati è quella peruviana (con il 14,5 per cento dei casi mortali dei lavoratori stranieri), seguita da quelle albanese (12,9 per cento) e rumena (9,7 per cento)". L’analisi territoriale, approfondita anche attraverso le schede regionali, "evidenzia una distribuzione delle denunce del 43,2 per cento nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,6 per cento), del 24,5 per cento nel Nord-Est (Veneto 10,6 per cento), del 15,1 per cento al Centro (Lazio 6,5 per cento), del 12,6 per cento al Sud (Campania 5,7 per cento) e del 4,6 per cento nelle Isole (Sicilia 3,1 per cento)", evidenzia l'Inail. (Com)