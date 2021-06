Sardegna: operazione della GdF, scoperta frode dei contributi pubblici all'agricoltura per 1,6 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una frode nei contributi pubblici all'agricoltura per oltre 1,6 milioni di euro nella quale sono coinvolte 51 aziende agricole. 174 le persone finite nei guai. E' il risultato dell'operazione Saeptum" (dal latino "recinzione") condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, nell'ambito del contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica. Tre anni di indagini che hanno portato alla luce un'articolata truffa perpetrata ai danni del Bilancio nazionale e dell'Unione Europea. Gli accertamenti condotti dalla tenenza di Ozieri hanno visto coinvolte numerose aziende agricole della zona del Logudoro sardo, beneficiarie di finanziamenti pubblici del "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna (Reg. CE n. 1698/2005) – Misura 121 – "Ammodernamento delle aziende agricole" del 2° e 3° bando, contributo pubblico finalizzato a remunerare una parte dei costi sostenuti per l'edificazione di recinzioni dei propri compendi aziendali (fino al 50 per cento degli importi dei lavori edili fatturati da terze imprese). (segue) (Rsc)