Sardegna: operazione della GdF, scoperta frode dei contributi pubblici all'agricoltura per 1,6 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli approfondimenti eseguiti sulle pratiche di finanziamento e sulla documentazione bancaria attestante i pagamenti effettuati per la realizzazione delle opere edili, incrociati con le risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze degli indagati, hanno permesso di accertare che la quasi totalità delle opere finanziate (afferenti alla "fornitura e posa in opera di recinzione metallica"), figuravano "cartolarmente" come realizzate da altre aziende agricole (a loro volta, destinatarie dei medesimi finanziamenti) e non, come richiedeva il bando pubblico, da imprese edili. Più in dettaglio, le stesse aziende agricole beneficiarie (prive di dipendenti e che svolgono unicamente attività agricola) effettuavano in prima persona i lavori di edificazione delle recinzioni con costi decisamente più bassi rispetto a quelli che, poi, documentavano nella domanda di contributi pubblici mediante false fatturazioni. Nel prosieguo delle indagini è emerso il ruolo principale di trait d'union svolto da un agronomo, esperto del mondo agropastorale, che ha curato l'elaborazione, in funzione di progettista e direttore dei lavori, dei progetti connessi alla sovvenzione in parola mettendo in relazione le diverse aziende coinvolte, spesso localizzate a notevoli distanze. Quest'ultima condizione, determinata in modo strumentale, era finalizzata a costituire un concreto ostacolo ad eventuali verifiche incrociate da parte dei funzionari di A.R.G.E.A., incaricati del collaudo finale degli investimenti. (segue) (Rsc)