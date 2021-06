Ghana-Benin: presidente Akufo-Addo atteso "nei prossimi giorni" a Cotonou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, sarà in visita nella capitale beninese Cotonou "nei prossimi giorni". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri del Benin, Aurelien Agbenonci, che non ha precisato le date della visita ma ha specificato che questa si terrà "a breve". Il capo della diplomazia ha elogiato le buone relazioni esistenti fra i due Paesi e ricordato che i presidenti Patrice Talon e Faure Gnassingbé si sono incontrati ad Accra lo scorso 19 giugno in occasione della 59ma sessione ordinaria della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). In quest'occasione, ha precisato ai microfoni di "Benin Web Tv", le due autorità hanno discusso di questioni di reciproco interesse. Nel suo intervento Agbenonci ha inoltre voluto mettere a tacere le voci di tensioni diplomatiche scoppiate fra Togo e Benin dopo l'arresto e la detenzione in Benin dell'oppositore Reckya Madougou, accusato di finanziamento del terrorismo e considerato vicino al presidente togolese. (Res)