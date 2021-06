Omofobia: Salvini, Vaticano ha libertà di espressione ma parlamento è sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella vaticana "non è un'ingerenza". Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della conferenza "L'Italia riparte. Prima il lavoro!", al Palazzo delle Stelline a Milano, a proposito della posizione del Vaticano sul Ddl Zan. "Io sono per la libertà d'espressione, tutti possono parlare, santo padre e Vaticano in primis, poi il parlamento è sovrano" ha sottolineato il leader del Carroccio. "Se arriva una riflessione dal Vaticano non è un ordine, ma qualcosa su cui riflettere. Io ascolto con interesse da parlamentare e cattolico le prese di posizione del Vaticano, che posso non condividere, ma mai mi permetterei di imbavagliare qualcuno" ha concluso Salvini. (Rem)