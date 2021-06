Imprese: Confindustria Lombardia, Digital innovation hub regionale capofila nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri, presso la sede di Confindustria Bergamo, l’assemblea del Digital Innovation Hub (Dih) Lombardia, in cui è stato illustrato il bilancio delle attività svolte dal 2017 ad oggi dall’hub, che con oltre quattrocento valutazioni della maturità digitale realizzate presso le pmi lombarde in quattro anni è capofila nazionale (l’intera rete dei Dih di Confindustria ha infatti realizzato oltre 1500 assessment). Quattro poi i progetti di filiera che hanno coinvolto il Dih Lombardia nella valutazione della maturità digitale delle aziende (tra cui Ansaldo Energia, la filiera Filo D’Oro di Como e per i fornitori di Abb e Leonardo) e sono già in cantiere altri progetti con nuovi fornitori di Abb e Leonardo oltre al progetto di filiera con Hitachi Rail Italy guidato dal Dih Campania che vede il coinvolgimento di due aziende lombarde. Inoltre, per rispondere alle esigenze delle aziende, la rete dei Dih di Confindustria - fa sapere una nota di Confindustria Lombardia - ha siglato un accordo con Federmanager che prevede l’impegno di manager specializzati a servizio del territorio per l’attività di assessment della maturità digitale. Sono stati attivati due progetti: il progetto AMa-Dih a livello nazionale, e il progetto Sviluppo pmi a livello regionale in Lombardia.(segue) (Com)