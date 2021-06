Imprese: Confindustria Lombardia, Digital innovation hub regionale capofila nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intuizione di Confindustria di dar vita alla rete dei Digital Innovation Hub acquisisce oggi, a distanza di tre anni, un’importanza ancor più strategica”, ha osservato il presidente del Dih Lombardia Gianluigi Viscardi. “I Digital Innovation Hub - ha proseguito - rappresentano infatti uno strumento chiave per far arrivare la transizione digitale prevista dal Pnrr dentro le pmi in modo concreto, efficace e personalizzato. La crescita continua delle richieste di supporto e i risultati conseguiti dal Dih Lombardia dimostrano che nelle aziende il passaggio culturale è in atto, e la Lombardia è capofila”. Alla luce dei risultati conseguiti dal Dih Lombardia, nel corso dell’assemblea è stato presentato il piano strategico del Dih Lombardia per i prossimi tre anni. Inoltre, per favorire l’incontro tra domanda e offerta nell’ecosistema dell’innovazione e per supportare le imprese nel fare progettualità, il Dih Lombardia sta raggruppando aziende in cluster al fine di offrire servizi ancora più su misura. In particolare, l’hub ha avviato una collaborazione che punta a rafforzare con il Made, Competence Center di Milano, inaugurato a dicembre 2020. (Com)