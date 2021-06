Ue: premier polacco Morawiecki, riavviare rapporti con Russia è prematuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha rigettato l'ipotesi di "resettare i rapporti con la Russia". Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, al suo ingresso alla seconda giornata del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. La proposta franco-tedesca "di un incontro ai massimi livelli" tra i leader di Unione europea e Russia "è prematuro" senza che prima Mosca metta fine alla "politica aggressiva verso i Paesi vicini e verso l'Ue". Una collaborazione, dice Morawiecki "è possibile solo negli ambiti che esigono una coordinazione" e che non portano con sé rischi legati alla politica estera. A titolo di esempio cita ambiti quali la salute pubblica, il cambiamento climatico o il processo di pace in Medio Oriente. Il premier polacco ha ribadito anche che non può esserci un'Europa forte al di fuori della comunità transatlantica. Da parte dell'Ue c'è stata anche "una ferma condanna agli attacchi informatici ad alcuni Paesi membri" ed è chiaro a tutti da dove essi provengano, dal territorio della Federazione russa, e che mirino "alla destabilizzazione dell'Europa", ha proseguito Morawiecki. (Beb)