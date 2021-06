Decreto Sostegni bis: Gariglio (Pd), più fondi per trasporto pubblico locale e aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico ha puntato molto sul decreto Sostegni bis "per potenziare il trasporto pubblico locale (art. 51) e per compensare le tre compagnie aeree nazionali diverse da Alitalia per i danni subiti dalla pandemia (art. 73, che stanzia 100 milioni di euro) e, dunque, esprimiamo grande soddisfazione per questi importanti risultati già raggiunti". Queste le parole del capogruppo dem in commissione Trasporti alla Camera, Davide Gariglio che aggiunge: "In particolare, con l’articolo 51, si aumenta da 200 a 650 milioni il fondo per finanziare i servizi aggiuntivi di Tpl, anche per gli studenti, per fare fronte alle esigenze trasportistiche conseguenti alle misure di contenimento della pandemia. Vengono poi erogati - continua - ulteriori 50 milioni per finanziare progetti di spostamento casa-lavoro per le imprese oppure i progetti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni, tramite iniziative di mobilità sostenibile (ad esempio, il car pooling e il car sharing). (segue) (Com)