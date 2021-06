Decreto Sostegni bis: Gariglio (Pd), più fondi per trasporto pubblico locale e aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre l’art. 73 "incrementa da 500 a 800 milioni il fondo previsto dalla legge di Bilancio, grazie a un emendamento Pd, per dare aiuto alle imprese aeroportuali", continua Gariglio. "Ora, con i nostri emendamenti, puntiamo a ulteriori aiuti per le aziende del Tpl con la proroga della misura di riduzione delle accise sul gasolio. Mentre altri nostri emendamenti prevedono anche per il 2021 la possibilità di ridurre i canoni concessori per tutte le imprese operanti nei porti italiani. Tra nostre proposte già inserite nel decreto e nostri emendamenti che verranno discussi, possiamo dire che il Pd ha messo a punto un pacchetto coraggioso, che ha il pregio di tenere insieme tutto il settore trasporti, asset cruciale per la ripresa del Paese”, conclude. (Com)