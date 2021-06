Roma: atti persecutori contro la madre, arrestata 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, gli investigatori del commissariato di Torpignattara, diretto da Daniele Pompei, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità giudiziaria, nei confronti di B.T., di 40 anni originaria di Taurianova, interrompendo così gli atti persecutori messi in atto nei confronti dell'anziana mamma di 75 anni. La donna arrestata, già nota nel quartiere per la sua indole violenta, da diverso tempo aveva messo in atto nei confronti della propria madre comportamenti estorsivi, con pretesa di denaro dietro minacce di morte. L'anziana donna, terrorizzata dal clima creato dalla figlia non solo era costretta a non uscire di casa, ma a tenere sempre chiuse le finestre della propria abitazione perché più volte fatte oggetto di lancio di bottiglie di vetro. In alcune occasioni aveva minacciato la mamma brandendo un grosso coltello. (segue) (Rer)