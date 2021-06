Roma: atti persecutori contro la madre, arrestata 40enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena dieci giorni fa gli agenti del commissariato avevano notificato alla 40enne un divieto di avvicinamento alla propria genitrice, provvedimento più volte violato. La stessa, infatti, si era presentata presso l'abitazione della mamma mettendo in atto ulteriori minacce ed ingiurie anche nei confronti di altri familiari arrivati in soccorso dell'anziana, interrotte solo grazie al tempestivo intervento della Polizia. La reiterazione nei comportamenti violenti, concretizzatisi in continue vessazioni nei confronti della parte offesa, sono stati oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria che alla luce degli ulteriori fatti ha emesso nei confronti della B.T. l'ordinanza di custodia cautelare. (Rer)