Istat: Fapi, consolidare i dati positivi con le riforme

- I dati evidenziati dall'Istat ancora stamani sono incoraggianti: l'Italia imbocca, finalmente, il sentiero della ripresa economica. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. "Si registra – aggiunge il leader della Fapi - un clima di fiducia tra consumatori ed imprese che è foriero di una nuova stagione di crescita economica e sociale. L'indice di fiducia dei consumatori, in risalita per il terzo mese consecutivo, che supera il livello di febbraio 2020 registrando un massimo da ottobre 2018, è un indicatore positivo che va consolidato, per questo il governo deve accelerare sulle riforme, a partire da quelle del fisco e della giustizia, aprendo nel contempo i cantieri delle grandi opere inserite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza", conclude Sciotto.(Com)