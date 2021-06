Roma: Michetti, Capitale va al contrario, deve tornare ordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è una Capitale che va al contrario. Il poliziotto intervenuto per bloccare un facinoroso che brandiva un coltello doveva essere premiato con un encomio e invece è finito sotto indagine". Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "Lo stabile occupato illegalmente - prosegue - invece di essere sgomberato, ospita incontri con politici e personalità istituzionali, come se fosse un centro congressi. Roma deve tornare una città ordinata, pulita ed efficiente, senza zone franche e cedimenti sul fronte della legalità", conclude Michetti. (Com)