Omofobia: Laforgia (Leu), cercare massima condivisione ddl Zan ma no ad ingerenze

- Bene cercare la massima condivisione possibile sul ddl Zan, "ma non diventi un alibi per procrastinare decisioni o peggio ancora per annacquare un provvedimento da cui dipende la vita di molte persone". Lo dice il senatore di Leu, Francesco Laforgia, che aggiunge: "Vale per il Vaticano, vale per la destra che non fa che strumentalizzare questo tema da mesi, o per Matteo Renzi che mette in guardia da possibili 'sorprese'. Approvare il ddl Zan vuol dire rendere l’Italia un Paese più giusto e civile e non ci sono ragioni per non andare avanti. Il 6 luglio - conclude - si approvi la calendarizzazione, senza esitazioni, compromessi e sotterfugi." (Com)