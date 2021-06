Roma: presidente Ecomafie, eccellente lavoro Gdf su discarica abusiva Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere il mio apprezzamento nei confronti dei finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che in collaborazione con la Sezione Aerea di Pratica di Mare hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva su una superficie di oltre un ettaro a Colleferro". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli. "Nell'area – aggiunge il presidente Vignaroli – sono stati trovati rifiuti di ogni tipo, tra cui rottami di motori e parti meccaniche. La cosa più grave – continua il presidente della commissione Ecomafie – è il fatto che la maggior parte di questi rifiuti si trovava a contatto con il terreno senza alcuna impermeabilizzazione, causando un rischio gravissimo di inquinamento delle falde. L'operazione è il frutto di un lavoro di grande professionalità e attenzione al territorio della Gdf di Roma, impegnata da tempo in una vasta opera di controllo". (Com)