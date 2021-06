Covid: Inail, sanità e assistenza sociale settore più colpito per casi e decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della sanità e assistenza sociale "è sempre al primo posto tra le attività produttive, con il 65,9 per cento delle denunce e il 25,1 per cento dei casi mortali codificati". Lo riferisce il 17mo report nazionale sulle infezioni da nuovo Coronavirus di origine professionale, elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Tale settore (che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) è "seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2 per cento dei contagi e il 10,4 per cento dei casi mortali", sottolinea l'Inail, che aggiunge: "Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il trasporto e magazzinaggio, secondo per numero di decessi con il 12,8 per cento del totale, il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale)". (segue) (Com)