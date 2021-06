Covid: Inail, sanità e assistenza sociale settore più colpito per casi e decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stragrande maggioranza dei contagi e dei decessi (rispettivamente 97,1 per cento e 89,8 per cento) riguarda l’industria e servizi, con i restanti casi distribuiti nelle gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), agricoltura e navigazione", segnala l'Istituto, che precisa: "Sono circa 2.700, in particolare, le infezioni di origine professionale di insegnanti, professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, riconducibili sia alla gestione dei dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della gestione Industria e servizi". (Com)